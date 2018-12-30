شرطة أبوظبي تؤكد مواصلة تقديم أفضل الخدمات الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شرطة أبوظبي مواصلة تقديم أفضل الخدمات الذكية، وحصول المتعاملين عليها بيسر وسهولة، وتوفير الوقت والجهد عليهم من أجل إسعادهم.

واطلع العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، على جهود التطوير في مركز شرطة ياس، وإدارة التحقيق والبحث الجنائي في مديرية شرطة المناطق الخارجية، مؤكداً الحرص على تقديم أرقى الخدمات الذكية لإسعاد المتعاملين، وإنجاز معاملاتهم بأبسط وأسهل الوسائل والطرق، حاثاً على العمل بروح الفريق الواحد.

واستمع إلى شرح من العميد مسلم محمد العامري، مدير المديرية، حول الخدمات المتميزة المقدمة للجمهور، ضمن إجراءات عمل متكاملة تسهم في رفع كفاءة العمليات الشرطية في الميدان.