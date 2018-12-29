طحنون بن محمد يفتتح متحف شرطة المربعة

المصدر: العين - وام

افتتح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، متحف شرطة المربعة، التابع لقسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي.

وتجول سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والحضور في أجنحة وقاعات المتحف واستمعوا إلى شرح حول محتوياته وما يضمه من مقتنيات وأدوات عسكرية وأسلحة قديمة لم تعد تستخدم ومراحل تطور الزي العسكري لشرطة أبوظبي إلى جانب وثائق ومعلومات حول قوى الأمن منذ عام 1956 إضافة إلى مراحل تطور الشرطة على مدى العصور والحضارات القديمة.

صور

واطلع سموه على معرض صور قديمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان وهو يتفقد طابور خريجي قوى الأمن في الشرطة، إضافة إلى صور لعدد من الفعاليات التي حضرها المغفور لها آنذاك وعرض لمقتنيات العسكرية القديمة من أسلحة وأدوات والزي القديم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان.

وتعرف سموه إلى مراحل تأسيس شرطة أبوظبي والتطور الكبير الذي وصلت إليه وعدد قوى الأمن من الجنسين آنذاك وعرض المركبات العسكرية القديمة فيما تم التقاط الصورة التذكارية أمام قلعة المربعة.

حضر الافتتاح إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في المؤسسات والهيئات الحكومية ومديري القطاعات والإدارات بشرطة أبوظبي وقدامى منتسبي الشرطة.

صرح

وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي أن متحف شرطة المربعة (قلعة زايد) يعد أحد أهم الصروح الأثرية والتاريخية والحضارية لشرطة أبوظبي في منطقة العين والذي يوثق مراحل مهمة لتطور الشرطة في أبوظبي ويرسخ على مدى عقود ماضية ما حققته شرطة أبوظبي من إنجازات أمنية ومجتمعية عظيمة.