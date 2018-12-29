«كهرباء دبي» تتعرف على مقترحات الموظفين الشباب

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي لقاءً مفتوحاً بين سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وموظفي وموظفات الهيئة من المواطنين الشباب، إضافة إلى أعضاء مجلس الشباب في الهيئة تحت شعار «شبابنا خير وبركة»، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز قنوات التواصل بين الإدارة العليا وموظفي الهيئة للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم حول بيئة العمل.

وخلال الجلسة، تحدث سعيد محمد الطاير عن دور الهيئة كمؤسسة وطنية تعمل في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرامية إلى استشراف وصياغة ورسم ملامح المستقبل وتحقيق الاستراتيجيات وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف لإعداد جيل يحمل راية المستقبل، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية والقيم الأخلاقية والإيجابية، لضمان الاستمرارية وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.

وسلط الطاير الضوء على نظرة الهيئة للشباب قائلاً: «ترى الهيئة ومن خلال رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة مُبتكِرة ومستدامة أن ضمان مستقبل مشرق مرهون بقدرة الشباب على الإبداع والتطوير ومرتبط بمشاركتهم الفعالة في عملية البناء والتطوير لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على منظومة من القيم التي يقودها الشباب تحت لواء قيادتنا الرشيدة، وتعتبر الهيئة الشباب القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، وتحرص على المساهمة الفعالة في المبادرات الخاصة بالشباب سواء من موظفي الهيئة أو في المجتمع بشكل عام».