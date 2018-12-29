طحنون بن محمد يحضر أفراح الشامسي في العين

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة راشد حمد الشامسي، بمناسبة زفاف حمد أحمد راشد الشامسي، إلى كريمة خليفة فاضل بن رحمة الشامسي، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل إلى جانب سموه، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين.