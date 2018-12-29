تزويد غرفة تجارة وصناعة دبي بـ«إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي، والتي تحصر وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء أ.د محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، فيما وقعها عن طرف غرفة تجارة وصناعة دبي عتيق جمعة فرج نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية، بحضور السيدة منى العامري، رئيس لجنة إسعاد في شرطة دبي، وعدد من موظفي الجانبين.

وأثنى اللواء محمد بن فهد على التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة دبي، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، والأهداف العامة للطرفين، وينعكس على مسيرة التنمية في إمارة دبي.

من جانبه، أكد عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، أن توقيع الاتفاقية لتزويد موظفي الغرفة ببطاقة «إسعاد» يأتي ضمن جهود الغرفة للاستثمار في الموظفين عبر التعاون مع شريكنا الاستراتيجي شرطة دبي، في الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها بطاقة إسعاد، معتبراً أن حصول الموظفين على البطاقة سيتيح لهم عروضاً وخصومات ومزايا عديدة.

ولفت عتيق إلى أن هذه الخطوة ستسهم في غرس السعادة في نفوس الموظفين، وتحسين إنتاجيتهم، وتعزيز الولاء الوظيفي.