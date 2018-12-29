فحص مجاني لعينات العسل لمرتادي«مهرجان حتا»

المصدر: دبي – وائل نعيم

وفرت بلدية دبي خدمة الفحص المجاني لعينات العسل لمرتادي «مهرجان حتَّا للعسل» من خلال مشاركة دبي المركزي، والذي تم تخصيص ركن خاص بالمختبر ضمن المهرجان.

وقال المهندس أمين أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي لــ«البيان»: إن 5 فاحصين متخصصين ومعتمدين يقومون بإجراء الفحوصات الخاصة بالعسل في المهرجان وتم فحص 40 عينة قبل أنطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان بواقع 160 فحصاً مخبرياً، حيث كل عينة تتضمن 4 فحوصات مخبرية تتعلق بالحموضة والرطوبة والسكريات وجودة العسل.

وأضاف: على مدار أيام المهرجان يمكن لأي مستهلك يشتري العسل ويرغب بفحص العينة للتأكد من جودة المنتج وخلال ساعة تظهر النتيجة، وهذا بدوره يسهم في رضا وسعادة التجار والمتعاملين الذين يريدون التأكد من جودة المنتج ومطابقتها للمواصفات والمعايير الخاصة بهذا المنتج والحصول على العسل الطبيعي، وهذا بدوره يسهم في دعم ترويج وتسويق المنتج المحلي ذو الجودة العالية.

وأوضح المهندس أمين أحمد يتم فحص العينات من خلال أجهزة وتقنيات متطورة وعالية الدقة، مما يسهم في دعم ترويج وتسويق المنتج المحلي ذو الجودة العالية.

معايير

وقالت مها الهاجري مدير قسم مختبرات الأغذية والبيئة في مختبر دبي المركزي نقوم بفحص عينات العسل طبقاً للمواصفة القياسية من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والتي تشير إلى نسبة المكونات في أصناف العسل، حيث إن الحد الأقصى للرطوبة في عسل رحيق الأزهار المتنوعة 20%، وفيما يتعلق بالسكريات المختزلة «مجموع الفركتوز والجلوكوز» الحد الأدنى 60 غراماً في كل 100 غرام، أما الحد الأقصى للسكروز فيجب أن يكون 5 غرامات في كل 100 غرام.

وأضافت هناك إقبال من مرتادي المهرجان على فحص عينات العسل والتأكد من جودتها وأن العسل طبيعي، ونعمل في الركن المخصص لمختبر دبي المركزي في المهرجان في قاعة حتا، لمدة 5 أيام، خلال الفترة من تاريخ 27 ولغاية 31 ديسمبر 2018، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً.

إلى ذلك واصل المهرجان يومه الثاني وشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، ويشارك في المهرجان العديد من النحالين من داخل وخارج الإمارات بما يعزز دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة.