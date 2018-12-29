دعوة إلى الالتزام بشروط التخييم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

حثت الإدارة العامة للدفاع المدني، بشرطة أبوظبي، الجمهور على الالتزام باشتراطات السلامة، أثناء التخييم في المناطق البرية، وذلك في إطار حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وحددت الإدارة شروط وضوابط التخييم حرصاً على سلامة الجمهور لتفادي وقوع الحوادث، وذلك وفقاً للشروط التي وضعتها القيادة العامة للدفاع المدني على مستوى الدولة.

وأوضح، الرائد ياسر محمد العلوي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة أن إجراءات الوقاية والسلامة أثناء التخييم في المناطق البرية، تتمثل بتوافر السعة الكافية للخيم وعدم استخدامها للتخزين، وعدم استعمال معدات منتجة للحرارة مثل الأفران والسخانات ومواقد الطهو، وأن تكون المصابيح الكهربائية للإنارة بعيدة عن قماش الخيمة بما لا يقل عن 50 سم.

وأضاف: «إن الشروط تتضمن أن تكون التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، وتوفير قواطع كهربائية تلقائية، وتوزيع الأحمال عليها، وتخصيص قاطع لكل جهاز تكييف وتكون الخيم مصنوعة من مواد مقاومة للهب، والديكورات الداخلية وأقمشة الزينة معالجة بمواد تبطئ من انتشاره، وتوفير طفايات الحريق».

وتابع: «يشترط أثناء التخييم، المحافظة على مساحة خالية بين المخلفات والحشائش والمواد القابلة للاشتعال على مدى 3 أمتار على الأقل حول جميع الجهات المحيطة، وأن تنصب الخيام المتجاورة بحيث يراعى توفير مساحة إخلاء كافية لاستيعاب شاغليها».