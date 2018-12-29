«أصدقاء الشرطة» يتعرفون إلى مهام طيران شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تعرّف 21 طالباً من برنامج أصدقاء الشرطة، تحت شعار «عيال زايد» إلى مهام إدارة طيران شرطة أبوظبي، في قطاع العمليات المركزية، بهدف تنمية فكرهم وتوسيع مداركهم.

ورافق طلبة البرنامج الذي تنظمه إدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات، المقدم محمد نعيف الدرمكي.

واستمعوا إلى شرح قدمه المقدم الطيار حماد الكتبي، من إدارة طيران شرطة أبوظبي حول عمل المراقب الجوي، وآلية تلقي البلاغات وتحرك الطائرات، وجهود عمليات البحث والإنقاذ، والإسعاف الجوي وتقديم المساعدات الإنسانية للمرضى والمصابين، موضحاً كيفية التصرف في حال وقوع حادث، والإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها، وأهمية معرفة أرقام هواتف الطوارئ.

واطلع الطلبة في قسم الصيانة، على أنواع المروحيات المجهزة بأحدث المعدات الطبية والطاقم الطبي المؤهل على أعلى مستوى من العمل والمهارة والأداء.

واعتبر الكتبي مثل هذه الزيارات فرصة تتيح للطلبة التعرف على طبيعة عمل الإدارة ومهامها الإنسانية والمجتمعية التي تنفذها، وجهود العاملين، مشيراً إلى أنها تعزز الشعور بالمسؤولية للطلبة، وتنمية الحس الأمني، وتساهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.

وقدم المقدم الطيار حماد الكتبي، الهدايا التذكارية للطلاب، حاثاً إياهم على التميز والتفوق في تحصيلهم العلمي، وأن يكونوا قدوة لزملائهم في المدرسة لتعزيز القيم النبيلة في نفوس النشء.