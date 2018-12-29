أحمد بن ثاني يُكرم المفتشين المتميزين في «الطيران المدني»

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، بحضور العميد محمد أحمد بن ديلان، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعقيد أحمد عبيد المهيري، مساعد المدير العام للعمليات بالوكالة، ومديري إدارات المباني، أفضل المفتشين وفق أعلى معدلات ضبطيات الممنوعات التي تهدد أمن وسلامة قطاع الطيران المدني، وذلك على هامش استقبال مطارات دبي للمسافر رقم «مليار» خلال الأسبوع الماضي، وتقديراً لمساهمة الجانب الأمني في هذا الإنجاز.

وأكد اللواء ابن ثاني أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى إلى تطبيق مفاهيم التكريم وتحفيز الموظفين المتميزين وفق آليات التكريم المعتمدة فيها، وتهيئة البيئة المناسبة لهم وتحفيزهم، والاعتراف بإنجازاتهم كونهم جزءاً من هذه المؤسسة، وجعل هذا التحفيز دافعاً لرفع مستوى الثقة لديهم، وتعزيز فرص ودوافع الولاء المؤسسي، ورفع نسبة طموحهم في التطوير، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمونها لإسعاد ملايين المسافرين.