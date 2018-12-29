زايد بن طحنون يحضر العرس الجماعي لأبناء الوقن

المصدر: العين - وام

حضر الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، الحفل الذي أقامه أهالي مدينة الوقن بمناسبة العرس الجماعي الذي شارك فيه 10 من أبنائها.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في ميدان الاحتفالات في صالة الوقن بمنطقة العين، عدد من الشخصيات وأعيان القبائل ولفيف من الأهل.

ورفع المشاركون في العرس أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على رعايتها الكريمة ودعمها المتواصل لأبناء الوطن. وقال محمد سالم متعب العفاري، المشرف العام على تنظيم العرس، إن «الأعراس الجماعية نموذج لثقافة الخير والعطاء التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه»، منوهاً إلى دورها في تيسير الزواج انعكاساً لتقاليد المجتمع الإماراتي المحصن بالقيم والمحبة والتكافل.