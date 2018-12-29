تخريج 3 دورات تدريبية في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

شهد العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان، وبحضور العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي نائب مدير معهد تدريب الشرطة، حفل تخريج 3 دورات تدريبية نظمها معهد تدريب الشرطة، حيث كانت الدورة الأولى حول «أنظمة الأمن والسلامة المهنية» بمشاركة 20 منتسباً من الضباط، وتناولت معاييرقوانين أنظمة السلامة المهنية.

وكانت الدورة الثانية حول «إدارة المؤسسات الإصلاحية والعقابية» بمشاركة 6 منتسبين، وتناولت كل ما يتعلق بكيفية إدارة المؤسسة الإصلاحية والعقابية للوصول للجودة المطلوبة في العمل. بينما كانت الثالثة حول «مهارات الإتكيت في تقديم الخدمة» بمشاركة 33 منتسباً من صف الضباط والأفراد حول فن التعامل مع الآخرين، ومهارات تقديم الخدمة المتميزة مما يحقق رضا العميل.