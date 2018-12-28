اختتام فعاليات برنامج «نعم للعمل» في 5 مدن

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

اختتمت أمس، فعاليات الدورة الـ 15 من برنامج «نعم للعمل»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأكد مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني- في تصريحات خاصة لـ«البيان»- أن «نعم للعمل» تحول من مبادرة إلى برنامج وطني متميز يوفر تدريباً عملياً متخصصاً، استفاد منه مئات الشباب والفتيات، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاماً، حيث يعمل على اكتشاف مواهبهم ومساعدتهم على بلورة ورؤية لمجالات عملهم في المستقبل القريب.

وأوضح أن الدورة الأخيرة استمرت لمدة أسبوعين، في مؤسسات وشركات تجارية رائدة عدة تم اختيارها بعناية شديدة في 5 مدن بالدولة وهي أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان، وبمشاركة نخبة من شباب وفتيات الإمارات وأصحاب الهمم، بما يحقق أهداف استراتيجية هامة، منها دعم المواطنين بالمهارات اللازمة للعمل في تخصصات حيوية يحتاج إليها سوق العمل بالقطاع الخاص منها صناعة المخبوزات، وتطبيق ممارسات السلامة في بيئة العمل بقطاع التجزئة.