حنيف القاسم: زايد وضع أسس حقوق العمال

المصدر: دبي - وام

أكد الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، أن الجهود الدولية التي بذلتها دولة الإمارات في المحافل الدولية من أجل تطبيق أرقى المعايير القانونية المتعلقة بحقوق العمال وأن التقدم المنجز اليوم يعود إلى الأسس المتينة التي أرساها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

جاء ذلك في جلسة نظمها المركز تحت عنوان «تجربة التميز في محاكم أبوظبي» بمشاركة ضيف الأسبوع بنجامين جورج بورغر القاضي والمستشار القانوني لدى دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.

من جانبه أكـــد بنجاميــــن جورج بورغر القاضي والمستشار القانونـــي لدى دائرة القضاء في أبوظبـــي أن الإمارات وبإرادة قوية من قيادتها الرشيدة تحرص على تنفيذ قوانين حقوق العمال، مشيراً إلى أن العمالة تمتلك كامل حقوقها في الدولة.