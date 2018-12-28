إجازة رأس السنة الميلادية الثلاثاء المقبل

المصدر: أبوظبي- وام

تقرر تعطيل كافة الوزارات والجهات الاتحادية، يوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019، بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي «الأربعاء»، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن عطلة الحكومة الاتحادية بمناسبة رأس السنة الميلادية، لسنة 2019.

كما تقرر أن يكون 1 يناير 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء.

ورفع معاليه أصدق التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وحكومة وشعب الإمارات.