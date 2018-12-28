وفد «الداخلية البحرينية» يطّلع على برامج شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شارك وفد وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، برئاسة اللواء عبد الله محمد الزايد، نائب رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، في ورشة عمل نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، اطّلعوا خلالها على أحدث البرامج والممارسات الشرطية والأمنية التي تقدمها الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وحضر ورشة العمل التي تأتي ضمن جدول زيارة وفد المملكة الشقيقة والهادفة لتعزيز التعاون المشترك، العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في إمارة دبي، والعميد سعيد حمد بن سليمان، مدير مركز شرطة الراشدية، وعدد من الضباط.

واطلع الوفد البحريني على آلية عمل مجلس مراكز الشرطة الذي تم تشكيله بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بهدف تعزيز التواصل بين مراكز الشرطة، ووضع الخطط الأمنية للحد من الجريمة، وتشمل الخطط الأمنية وخفض الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها، وتفعيل التواصل مع الشركاء في مناطق الاختصاص وتصنيفهم حسب الأولوية.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول مبادرة أمن المدارس التي انطلقت في شهر فبراير الماضي في مختلف أرجاء الإمارة، كما استمعوا إلى شرح مفصل حول نتائج المبادرة التي ساهمت في خفض معدل البلاغات الجنائية المتعلقة بالطلبة، حيث تهدف المبادرة إلى خفض معدلات الجريمة في البيئة المدرسية والحد من الظواهر السلبية، وخفض البلاغات المرورية، وتوفير إجراءات الأمن والصحة والسلامة، وإسعاد المجتمع المدرسي.

كما واستمع الوفد إلى شرح حول مشروع شرطة دبي «فجوة» الذي طورته بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي في مؤسسة حكومة دبي الذكية، والهادف إلى دعم فريق القيادة العليا ومتخذي القرار في شرطة دبي لتحليل بيانات المناصب والأفراد بغرض إيجاد الموظفين الأكثر توافقاً مع متطلبات ومعايير المناصب الشاغرة لسد الفجوات الوظيفية.