عبد الله المري يكرّم متعاونين مع برنامج «كلنا شرطة»

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من المتعاونين مع الإدارة العامة للمرور عبر برنامج «كلنا شرطة»، بحضور اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد لشؤون العمليات، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العقيد جمعة بن سويدان.

وأشاد اللواء المري بالمكرمين وهم عائشة خميس، ومحمد علي المالكي، وعبد الرزاق يوسف، وتاتيانا اربوفا، وأحمد المنصوري، وخليفة مطر عبدالله، وكارانا ماريا الزابيث، مؤكداً سعادته أنهم كانوا مثالاً يحتذى به في التعاون مع الإدارة العامة للمرور، وخاصة أن البرنامج يعتمد على أفراد المجتمع في رصد الظواهر السلبية المرورية، لافتاً إلى أن كثيراً من الناس لديهم ملاحظات في الشارع، ويتعرضون لمواقف قد تعرضهم أو تعرض أشخاصاً آخرين للخطر من جانب سائقين متهورين، وفي هذه الظروف يتعين عليهم الاتصال مباشرة بـ «كلنا شرطة» على الرقم المجاني (901) والإبلاغ عن الشخص المخالف.

ومن جهته قال العميد سيف مهير المزروعي عن آلية العمل في البرنامج: إن البرنامج لا يحرر المخالفة بمجرد تلقي مكالمة هاتفية من المشتكي أو المتصل، بل يتم الاتصال بالشخص المخالف وإبلاغه بالمخالفة التي ارتكبها والتأكد من أنه كان في الشارع المذكور وقت البلاغ، وفي حال تكرار الشكوى تسجل المخالفة ضده.

وفي ختام التكريم أكد المكرمون أن البرنامج خطوة نحو الحد من التجاوزات والمخالفات المرورية، التي يرتكبها بعض العابثين بقواعد السير والمرور في الإمارة، وتجاوزات بعض السائقين المتهورين، التي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، داعين في الوقت ذاته أفراد المجتمع إلى المشاركة في برنامج (كلنا شرطة).