تركيب 4500 عمود إنارة جديد في شوارع الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لوفد من مؤسسة رويال للصناعات التكنولوجية العالمية التابعة لدولة كوريا الجنوبية، برئاسة جى إس شونج رئيس المؤسسة، لبحث آفاق التعاون في مجال الإنارة الموفرة والشبكات الذكية.

وقال الليم، في بداية حديثه مع الوفد الزائر: «تعمل الهيئة على استكمال منظومة إنارة الشوارع في إمارة الشارقة بنظام LED، حيث تم تركيب أكثر من 4500 عمود إنارة جديد، واستبدال 2643 من الكشافات والمصابيح التي تعمل بتقنية الصوديوم، بأخرى تعمل بنظام الـ LED، كما تم تطبيق بعض الأفكار والمقترحات المبتكرة لتخفيض استهلاك مصابيح الإنارة في بعض الشوارع، بنسبة تصل إلى 55 %، خلال التوسع في مشروعات الإنارة الذكية والموفرة بتقنية LED، تنفيذاً لخطة الهيئة، التي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات»، كما دعا الشركة الكورية إلى المشاركة في مشاريع البحوث والتطوير والتعاون الفعّال مع الهيئة، وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين.