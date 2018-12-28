«النهضة النسائية» بدبي تختتم أمهات في عهد زايد

المصدر: دبي-البيان

احتفلت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في وحدة التطوع، باختتام مبادرة «أمهات في عهد زايد»، بمشاركة الأمهات ومدير عام جمعية النهضة النسائية، الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، ومديرات المراكز والفروع، حيث تضمنت المبادرة ثلاث جلسات حوارية وترفيهية. الجلسة الأولى ركزت على مناقشات تراثية، للتأكيد على إحياء التراث الإماراتي الأصيل.أما الجلسة الثانية، فكانت جلسة صحية توعوية، عن تأثيرات وفوائد فيتامين (د) في الجوانب الصحية والوقائية للمرأة.

وشهدت الجلسة الثالثة مشاركة أمهات في عهد زايد، لفرع الخوانيج احتفالات الدولة باليوم الوطني الإماراتي (47) عاماً من النماء والتطور.