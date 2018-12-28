إطلاق «إسعادهم خير لأنهم غير» للأيتام في ختام «عام زايد»

المصدر: دبي - البيان

برعاية الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم رئيس جمعية سواعد الخير، اختتمت مؤسسة آر سي جي للإعلام، مبادرات «عام زايد»، بإطلاق مبادرة «إسعادهم خير لأنهم غير» للأطفال الأيتام في جمعية سواعد الخير والهلال الأحمر، بمشاركة شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقالت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم: «إن مناسبة عام زايد، عرّفت الأجيال الحالية والقادمة بإرثه العريق، وأعطتهم دافعاً لتحقيق رؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للازدهار والتسامح والسلام».

وأكد خليفة بن درايّ، المدير التنفيذي لمؤسسة إسعاف دبي، أن مشاركة المؤسسة بالمبادرة ، جاءت من إيمان المؤسسة بضرورة دعم المبادرات المجتمعية.

وأكد الملازم حميد الكتبي من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، حرص الشرطة على دعم المبادرات المجتمعية، التي تهدف لإسعاد الأطفال.