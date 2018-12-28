تسليم «أبجدية زايد» لأمين عام «زايد العليا»

المصدر: أبوظبي - البيان

سلمت إدارة الشرطة المجتمعية، في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي، نسخة من «أبجدية زايد»، للأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة عبدالله عبد العالي الحميدان، وذلك ضمن جهودها في نشر قيم وثقافة القائد المؤسس «المغفور له بإذن الله» الشيخ زايد بن سلطان، «طيب الله ثراه»، احتفاءً بعام زايد 2018.

وأكد، العقيد الدكتور، حمود العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، حرص شرطة أبوظبي على التواصل، والشراكة، مع المجتمع والمؤسسات، على نحو يدعم المشاركة في تحقيق الرؤية الأمنية للقيادة الرشيدة، من خلال تبني قيم القائد المؤسس في الولاء والانتماء وحب الوطن.

وكانت إدارة الشرطة المجتمعية أصدرت أبجدية زايد،لتوثيق الأقوال المأثورة للشيخ زايد، ليستلهم منها الأفراد أبجديات النجاح، وتناولت أهم أقوال القائد المؤسس في مناحي الحياة.