جلفار تستعد لتوفير علاجات السكري في باكستان

المصدر: رأس الخيمة -البيان

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» عن اتفاقية شراكة مع الشركة الدوائية الرائدة سيارل، تقوم بموجبها جلفار بتوفير أدوية وعلاجات السكري المنقذة للحياة في باكستان.

وبحسب الاتفاقية سيتم توفير علاجات أنسولين جلفار «جوسلين» للمرضى في باكستان، حيث ينتشر مرض السكري بشكل واضح، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط جلفار للتوسع في المنطقة، حيث سبق ذلك بشهر إعلان جلفار توقيعها اتفاقية توزيع حصرية مع شركة التقنية الطبية فاليريتاس القابضة والتي بموجبها تقوم جلفار بتوفير جهاز حقن الأنسولين القابل للارتداء V-Go® في الأسواق الخليجية.

وفي سياق التعليق على هذا الإعلان أعرب عرفان نابي، مدير المنطقة القارية لشركة جلفار عن بالغ سروره بالتوصل إلى هذه الاتفاقية مع شركة سيارل لتوفير الأنسولين لمرضى السكر في باكستان، وقال: «يتزايد خطر السكري وانتشاره يوماً بعد يوم في باكستان وهذه الزيادة الحادة في عدد المرضى قد تعني وجود العديد ممن يعانون من عدم توفر الأنسولين الذي يحتاجونه».