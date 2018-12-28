«ضمان» توقف بطاقات التأمين الصحي «البلاستيكية» يناير المقبل

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان» إيقاف إصدار بطاقات التأمين الصحي «البلاستيكية» وطباعتها على مستوى جميع برامج التأمين الصحي اعتباراً من الأول من يناير 2019.

يأتي هذا القرار بعد نجاح الشركة بإطلاق منصتها الإلكترونية، التي أتاحت من خلالها للمنشآت الصحية المعتمدة إمكانية التحقق من أهلية المشتركين باستخدام البطاقات الرقمية المتوفرة على تطبيقي «ضمان» و«ثقة» عبر الهاتف المتحرك، أو رقم بطاقة الهوية.

وكانت الشركة قد بدأت رسمياً في أبريل من العام 2017 بالاعتداد بالبطاقات الرقمية المتاحة عبر تطبيقها الإلكتروني أو بطاقة الهوية كبديل عن البطاقات البلاستيكية، في خطوة شهدت إقبالاً واسعاً من المشتركين الراغبين بالاستفادة من الميّزات والتسهيلات التي توفرها هذه الخطوة..كما حظيت بدعم واهتمام المنشآت الصحية بفضل الكفاءة التقنية المتقدمة التي وفرتها «ضمان» من خلال منصتها الإلكترونية، والمتمثلة في عرض المعلومات الشاملة التي يمكن الاطلاع عليها حول التغطية التأمينية وتفاصيل برنامج التأمين الصحي الخاص بالمشترك في غضون ثوانٍ معدودة.

وكان عدد من المنشآت الطبية قد بدأت بالعمل ضمن المرحلة التجريبية على النظام الإلكتروني الجديد منذ عام 2015؛ حيث نظمت «ضمان» العديد من ورش العمل التدريبية قبل الإطلاق الرسمي للمنصة في أبريل 2017..كما واصلت الشركة العمل بالتزاماتها تجاه تعريف الأطراف المعنية بالمنصة حتى بعد فترة الإطلاق الرسمي، وذلك للتأكد من قدرة المنشآت الصحية على استخدام النظام الجديد بكل سهولة، الأمر الذي أسهم في التوقف التدريجي عن طباعة البطاقات للمشتركين ببرنامج «ثقة» في نهاية العام 2017.

وقال الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «شهدت هذه المبادرة دعماً وإقبالاً كبيرين من مشتركي»ضمان«و»ثقة«ممن تمكنوا من اليوم الأول في أبريل 2017 الاستفادة من المزايا الهامة التي تتيحها.