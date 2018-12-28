نجاح زراعة مثانة مخلقة من الأمعاء الدقيقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

نجح فريق طبي بأبوظبي في إجراء عملية جراحية معقدة استغرقت 5 ساعات تم خلالها استئصال المثانة والأورام المحيطة بها لمريض باكستاني (49 سنة)، ومن ثم زراعة مثانة بديلة مخلّقة من الأمعاء الدقيقة للمريض تؤدي مهام المثانة الطبيعية، حيث تعد هذه الجراحة من العمليات النادرة في الدولة، والأولى في القطاع الخاص.

وعن تفاصيل الحالة المرضية قال الأستاذ الدكتور محسن المقرش، استشاري جراحة المسالك البولية المدير الطبي بمستشفى نيشن، إن المريض بحسب الفحوص التي أجريت له كان يعاني ورماً سرطانياً في المثانة من الدرجة الرابعة وظل يشتكي من تكرر نزول الدم في البول مع تجلطات دموية على مدار 8 أشهر، تردد فيها المريض على أكثر من مستشفى داخل وخارج بلده، فتم عمل منظار للمثانة ليتبين وجود ورم سرطاني ضخم، وتم التأكد من ذلك بفحص عينة من الورم بعد تخدير المريض ومن ثم اتخاذ قرار الجراحة.

وأضاف أن الجراحة بدأت باستئصال جذري للمثانة، ثم استخدام 40 سنتيمتراً من الأمعاء الدقيقة وتفصيل مثانة بديلة تحاكي المثانة الطبيعية وتتسع لكمية معقولة من البول يستشعرها المريض ولا تقوم بإرجاع البول مرة أخرى إلى الكليتين.

وأشار إلى أن كون المثانة الجديدة مخلّقة من الأمعاء فإنها تنقبض مع حركة الأمعاء الدقيقة عند تناول الطعام لأنها فسيولوجيا تتبع الجهاز الهضمي وليس الجهاز البولي، ولكن بعد مرور 6 أشهر تقريباً تضمر الخملات المعوية وتختفي وتصير المثانة الجديدة تابعة للمسالك البولية.