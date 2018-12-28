اجتماع تنسيقي بين مجلس بلدي مدينة الشارقة و«هيئة الطرق»

المصدر: الشارقة-البيان

عقد المجلس البلدي لمدينة الشارقة، برئاسة سالم علي المهيري رئيس المجلس، اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة الطرق والمواصلات، برئاسة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، وحضر الاجتماع أعضاء المجلس، وعدد من مسؤولي الهيئة.

يأتي هذا الاجتماع، في إطار تعزيز التعاون بين الجهتين، حيث استهل المهيري، الاجتماع بالترحيب بالحضور، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات، في تطوير شبكات الطرق الداخلية والخارجية، في كافة مناطق وأحياء مدينة الشارقة.

من جهته، شكر المهندس السويجي، المجلس البلدي، لدعوته لعقد هذا الاجتماع التنسيقي، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون مع كافة الجهات والدوائر، لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الحاكم، حفظه الله، كما أنها تعمل على تطوير مشاريع الطرق بشكل مستمر، بما يتماشى مع التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الشارقة.

وقد تمحور الاجتماع حول عدد من المواضيع المقترحة من اللجان المختصة في المجلس البلدي، والمتعلقة بمنظومة الطرقات في مدينة الشارقة، ومنها الجسور ومعابر المشاة في مدينة الشارقة وضواحيها، والطريق الذي يربط منطقة مهذب بشارع الإمارات، وطريق الشارقة الذيد، ومدخل ضاحية واسط، وغيرها من الطرقات الرئيسة والداخلية، حيث عرض المجلس البلدي على الهيئة، الملاحظات الواردة إليهم من أهالي بعض المناطق، بخصوص الطرقات، وتوصيات لجنتي السير والمرور والتخطيط والتطوير بهذا الشأن.