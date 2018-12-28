«أصدقاء مرضى التهاب المفاصل» تُنظّم «ساعة مشي 2» غداً

المصدر: الشارقة- البيان

تُنظّم جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، فعالية رياضية- صحية بعنوان «ساعة مشي 2»، وذلك غداً السبت في منتزه الشرطة الصحراوي.

ويأتي هذا الحدث الذي تبدأ فعالياته في تمام الساعة الرابعة عصراً، دعماً لمرضى المفاصل، وضمن الحملة الترويجية لـ«الماراثون السابع» الحدث الأكبر، الذي تنظمه الجمعية سنوياً في نهاية شهر فبراير من كل عام، بمشاركة آلاف المتسابقين من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويتخلل فعالية «ساعة مشي»، التي تُنظّمها الجمعية بوتيرة دورية في أماكن متفرقة على مستوى إمارة الشارقة، توزيع نشرات صحية توعوية، وتقديم فحوصات طبية مجانية للمشاركين في الحدث، وتنظيم العديد من النشاطات الرياضية والترفيهية الأخرى.

وقالت وحيدة عبد العزيز رئيسة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل: إن الفعالية تندرج ضمن جهود الجمعية لرفع مستوى الوعي بمرض التهاب المفاصل، والتشجيع على الكشف المبكر لهذا المرض الذي يُعتبر من أكثر الأمراض شيوعاً في العالم وأحد الأمراض المُسبّبة للإعاقة الحركية.