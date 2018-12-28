جراحة ناجحة لتبديل مفصل ورك في مشتشفى بالشارقة

المصدر: الشارقة-البيان

نجح أطباء جراحة العظام في المستشفى السعودي الألماني بالشارقة في إجراء جراحة ناجحة لمريض يبلغ من العمر 59 عاماً من السودان، تعرض لحادث قبل 10 أشهر تسبب بكسر في عظم الفخذ، منعه من الحركة فكان لزاماً عليه استخدام الكرسي المتحرك.

وبحسب الفريق الطبي الذي أجرى العملية فإن المريض وبعد مراجعته المستشفى السعودي الألماني في الشارقة تم فحصه من قبل طبيب جراحة العظام والمفاصل، و نصحه بضرورة إجراء عملية لاستبدال مفصل الورك بالكامل، و يضيف أن صعوبة العملية كانت في تصحيح خطأ طبي سابق إضافة إلى الوضع الصحي للمريض كونه يعاني من مرض السكري وعدم انتظام ضربات القلب، ما استدعى وجود فريق طبي متكامل متعدد التخصصات يضم أطباء تخدير، أخصائي الغدد الصماء وأطباء القلب.

ويؤكد الفريق الطبي أن العملية تكللت بالنجاح وكان المريض قادراً على الوقوف في اليوم التالي، خضع المريض لجلسات العلاج الطبيعي والتأهيلي والتي ساعدت في تسريع عملية خروجه من المستشفى بعد 3 أيام.

الدكتورة ريم عثمان المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني قالت:إن مستشفى الشارقة ومنذ افتتاحه أجــرى العــديد مــن العمليــات الجراحــية شملت اختصاصات مختلفة، كللت جميعها بالنجاح، كما أضافت أن المستشفى مجهز وفق المعايير اللازمة لاستقبال جميع الحالات بما فيها الحالات الحرجة، وأشارت عثمان أن قسم الطوارئ بفرع الشارقة على استعداد تام لاستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.