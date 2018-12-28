انضمام نادي دبي لأصحاب الهمم إلى «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع نادي دبي لأصحاب الهمم بهدف تزويد موظفي النادي ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين. ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، وعن طرف نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، رئيس النادي.

دعم

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة.

وتتيح مذكرة التفاهم انضمام موظفي نادي دبي لأصحاب الهمم لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيثسيتم منح موظفي نادي دبي لأصحاب الهمم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

تعزيز

كما وتهدف المذكرة إلى تعزيز دور الشراكة البناءة في إطار إيجاد مبادرات ومشاريع مجتمعية خلاقة بين الطرفين، وتنص على قيام شرطة دبي بنشر المعرفة الشرطية . كما تنص على إشراك نادي دبي لأصحاب الهمم لشرطة دبي في المناسبات الخاصة والمعارض المتخصصة .