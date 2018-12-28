نيابة دبي تطعن بالتمييز لمصلحة القانون على ثلاثة عشر حكماً

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد الطعون بالتمييز المرفوعة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أمام محكمة التمييز بدبي على الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم دبي13 طعناً وذلك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر لعام 2018.

وأفاد خالد أحمد زكريا رئيس قسم أول بالنيابة المدنية انه قد تم الفصل في 13 طعنا بالتمييز خلال الفترة ذاتها، حيث نقضت محكمة التمييز 11 حكما من الأحكام المطعون فيها منها ثلاثة طعون في مواد الأحوال الشخصية وطعنان عمالي وطعنان تجاري وأربعة طعون في المواد المدنية بينما قضت بعدم قبول طعن مدني ورفض طعن تجاري. فيما بلغ عدد طلبات الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية المدنية المقدمة إلى النيابة المدنية في نهاية شهر نوفمبر 136طلبا.

وبلغ مؤشر إنجاز وتنفيذ طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون خلال 30 يوم عمل أو أقل في النصف الاول لعام 2018 بنسبة 97.6 وبلغ عدد الدعاوى المحالة إلى النيابة العامة من محاكم دبي لإبداء الرأي حتى نهاية نوفمبر 2018 عدد 787 دعوى، وبلغ مؤشر إنجاز قضايا التدخل خلال الأجل المضروب من المحكمة 99.5 في النصف الأول من عام 2018 فيما بلغ المؤشر ذاته عن النصف الثاني حتى نهاية شهر نوفمبر نسبة (99.6).

يذكر أن المادة رقم 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته تجيز للنائب العام الطعن على الأحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المدنية باختلاف أنواعها اذا تضمن الحكم في أسبابه مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما أن الخصوم يستفيدون من هذا الطعن.

كما أن النيابة العامة تتدخل بإبداء الرأي في الدعاوى المدنية الخاصة بعديمي الأهلية وناقضيها والغائبين والمفقودين أمام المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمحاكم دبي والحالات الوجوبية والجوازية الأخرى وفقا لأحكام الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.