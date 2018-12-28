تكريم الفائزين بجائزة القائد العام للبحث العلمي في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، الفائزين بجائزة القائد العام للبحث العلمي، تقديراً لجهودهم البناءة في البحث والإعداد، بما يدعم المخزون الثقافي والمعرفي للعاملين، بحضور العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب القائد العام، والعميد عمر الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة.

تنمية

وقال القائد العام لشرطة عجمان: «بلغ عدد البحوث المشاركة في الجائزة 16 بحثاً في خمسة مجالات العمليات الشرطية، المرور والترخيص، الإدارة الشرطية وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى مجال المؤسسة العقابية والإصلاحية ومجال التحديات، منها 6 مشاركات من العنصر النسائي.

وكرم الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي الفائز في المركز الأول الشرطي عادل فيصل عبد الله في البحث الذي قدمه بعنوان «سرعة الاستجابة وسيلة لسعادة المتعامل، ومؤشر لاحترافية القوى، ونتيجة لكفاءة الاتصال المؤسسي والتشغيلي»، كما كرم الفائز بالمركز الثاني، البحث قدمه كل من النقيب عيسى محمد الشامسي، والشرطي مراد محمد مصطفى بعنوان «أثر تقييم الأداء الوظيفي على الرضا الوظيفي»، والفائز في المركز الثالث البحث الذي قدمه كل من الرائد فاطمة عبيد الشامسي، والنقيب عبد الرحمن خلفان المهيري بعنوان «المراقبة الإلكترونية».