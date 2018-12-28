محاضرة عن الحس الأمني في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، محاضرة أمنية توعوية بعنوان «الحس الأمني»، ضمن مبادرة برنامج مراقبة الأعمال والفنادق للمتعاونين الخارجيين، بحضور عدد من موظفي الهيئات والدوائر الحكومية بالإمارة، ممثلي كل من هيئة رأس الخيمة لتنمية وتطوير السياحة، ومؤسسة رأس الخيمة للمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ( حكومة رأس الخيمة ) وذلك ضمن مبادرة شرطة رأس الخيمة حول مراقبة الأعمال والفنادق بالإمارة، بهدف نشر وتعزيز الأمن والأمان تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية.

تطبيقاتوتناولت محاضرة «الحس الأمني»، التي قدمها ملازم أول عمر عبد الله الطنيجي، العديد من المحاور الأمنية، التي تؤكد تعزيز الحس الأمني، من خلال مناقشة العناصر المكونة للحس الأمني ( الداخلية والخارجية )، والتدريب على الحس الأمني، وزيادة القدرة التحليلية، مع معرفة الغاية من الحس الأمني وأهميته في العمل الشرطي، وتقديم مجموعة من تطبيقات الحس الأمني، واستعراض أحدث الأجهزة المتطورة في الفحص الدقيق لجوازات السفر، ومنظومة المراقبة الأمنية بالكاميرات.

في ختام المحاضرة، تم التأكيد على الحضور بضرورة وأهمية الاستشعار بأي شيء يمكن أن يكون من شأنه الإخلال بالأمن بمفهومه الشامل، والاستفادة من ملكة الحس الأمني بصورة تحقق حسن الإحاطة بالخطر قبل وقوعه أو التعرف على مرتكبيه .