مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجامعة الشارقة تبحثان التعاون

المصدر: دبي - البيان

بحثت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مع وفد من جامعة الشارقة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في عدد من المجالات البحثية في مجال البحث الاجتماعي والهندسي والتقنيات الرقمية، والمسؤولية الاجتماعية، حيث كان في استقبال الوفد عمر عبدالرحمن أهلي مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، بحضور صالحة مرخان رئيسة قسم الدراسات الإسكانية بالإنابة. وأكد عمر عبدالرحمن حرص المؤسسة على فتح آفاق جديدة من التعاون وتعزيز الشراكة مع كافة فئات وهيئات المجتمع، بما يؤدي إلى رؤية المؤسسة في هذا المجال.

وقال: «إن دراسة الاتفاقية المشتركة مع جامعة الشارقة تأتي في إطار مساعي الطرفين لتفعيل التبادل والتواصل بينهما، ومشاركة أصحاب القرار وإشراكهم في الرأي والمستجدات، بما ينعكس إيجابياً على الجهتين، بالإضافة إلى المساهمة والسعي في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة دبي والرؤى المستقبلية للدولة، حيث يرتكز التعاون في جزء البحوث والدراسات العلمية من قبل أعضاء هيئة التدريس بإشراف من طلبة الدراسات العليا بحسب ما يتفق عليه الجانبان وما تسمح به الأنظمة المطبقة لكل منا».