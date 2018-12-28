عبيدة الزرعوني في المركز الخامس في مسابقة تونس للقرآن

المصدر: دبي - البيان

حصل مرشح الدولة على المركز الخامس في مسابقة تونس العالمية للقرآن الكريم في دورتها السادسة عشرة التي أقيمت في مدينة قرطاج التونسية خلال شهر ديسمبر الحالي بمشاركة أكثر من 22 دولة وافتتحها أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية التونسي وقد حصل القارئ عبيدة محمد نور عبدالرحمن حوير الزرعوني البالغ من العمر 25 سنة على المركز الخامس وسط منافسة كبيرة من مرشحي الدول الأخرى المشاركة، وأشاد المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالمستوى المتميز الذي قدمه ابن الإمارات عبيده الزرعوني، واعتبره إضافة نوعيه لسجل إنجازات أبناء دولة الإمارات المتميز في المسابقات القرآنية الإقليمية والدولية، وذلك بفضل الرعاية والاهتمام المتعاظم بهذه الشريحة من الحفظة الموهوبين من خلال مراكز تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في جميع أنحاء الدولة والدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة تجاه حفظة كتاب الله وتحفيزهم لتجويده والمحافظة على مستوى عال من إتقانه بما يليق بمكانته ومقامه الرفيع.

من جانبه قال الحافظ المواطن عبيده الزرعوني بعد عودته من تونس: إن إحرازه لهذا المركز وسط هذه المنافسة الشديدة يعتبر إنجازاً يهديه إلى القيادة الرشيدة والى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة وتقدم بشكره الجزيل لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي ظلت تتابع باهتمام مشاركاته المحلية والخارجية مما كان له الأثر في تقديم مستويات متميزة أدى لحصوله على مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية، حيث أحرز المركز الأول في مسابقة شباب دول مجلس التعاون الخليجي للقرآن الكريم والحديث الشريف في العام 2017، والمركز الثالث في مسابقة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم 2017 كما يحرص دائما على الحصول على المركز الأول في المسابقات القرآنية المحلية وآخرها حصوله على المركز الأول في مسابقتي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دورة 2016 ودورة 2017 والمركز الأول لمسابقة مؤسسة القرآن والسنة برأس الخيمة عام2016.