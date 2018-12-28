«جائزة الصحافة العربية» تمدد تلقي المشاركات لغاية الخامس من يناير 2019

المصدر: دبي-البيان

أعلن نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن تمديد موعد تلقي المشاركات في جائزة الصحافة العربية في دورتها الثامنة عشرة، حتى 5 يناير 2019، وستعلن الأمانة العامة للجائزة، عن أسماء المرشحين الأوائل في شهر مارس المقبل 2019، بعد إتمام عملية فرز الأعمال، وتحكيم كافة المشاركات، وفق أعلى المعايير المحددة للجائزة، لضمان اختيار أفضل الأعمال على أساس من النزاهة والحيادية الكاملة.

وقال جاسم الشمسي نائب مدير جائزة الصحافة العربية، إن الجائزة تأتي دعماً للخطط المساهمة في تطور الصحافة العربية، والمساهمة في تعزيز مسيرتها، وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع، من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم، مؤكداً أن الجائزة تسير منذ عام 1999، وفق الخط الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الدور البناء الذي تلعبه الصحافة في خدمة قضايا المجتمع، وإيصال الصوت العربي إلى العالم. وقد جاءت الجائزة لتكريم هؤلاء الصحافيين، وتعريف العالم العربي بأعمالهم وإبداعاتهم المهنية.

لافتاً إلى أن الأمانة العام للجائزة، تعمل منذ أشهر على تلقي المشاركات، وكانت قد حددت في وقت سابق، موعد 31 من شهر ديسمبر الجاري 2018، كموعد نهائي لاستلام طلبات الترشيح، ضمن 13 فئة تغطي مختلف مجالات الإبداع، وذلك بهدف الحصول على الوقت الذي يتيح فرز الأعمال، وإتمام عملية التحكيم بشكل وافٍ، مشيداً بمدى إقبال وتفاعل المشاركين في الجائزة بكافة فئاتها، مؤكداً على أن لجنة الفرز ستعمل خلال المرحلة القريبة، على فرز المشاركات، للوقوف على مدى تطابقها مع الشروط والمعايير المحددة للجائزة.