«ضمان» توقف إصدار بطاقات التأمين الصحي البلاستيكية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان» عن إيقاف إصدار بطاقات التأمين الصحي «البلاستيكية» وطباعتها على مستوى جميع برامج التأمين الصحي اعتباراً من 1 يناير 2019.

وقالت إن هذا القرار جاء بعد نجاح الشركة بإطلاق منصتها الإلكترونية، التي أتاحت من خلالها للمنشآت الصحية المعتمدة إمكانية التحقق من أهلية المشتركين باستخدام البطاقات الرقمية المتوفرة على تطبيقي «ضمان» و«ثقة» عبر الهاتف المتحرك، أو رقم بطاقة الهوية.

وكان عدد من المنشآت الطبية قد بدأت بالعمل ضمن المرحلة التجريبية على النظام الإلكتروني الجديد منذ عام 2015 حيث نظمت الشركة العديد من ورش العمل التدريبية قبل الإطلاق الرسمي للمنصة في أبريل 2017.

وقال الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة «شهدت هذه المبادرة دعماً وإقبالاً كبيراً من مشتركي "ضمان" و"ثقة" ممن تمكنوا من اليوم الأول في أبريل 2017 الاستفادة من المزايا الهامة التي تتيحها والتي تعتبر أبرزها إمكانية عدم الحاجة لاصطحاب بطاقة التأمين الصحي عند توجههم للمنشآت الطبية. وقد لاقت هذه المبادرة أيضاً استحسان والمرافق الصحية حيث بات بإمكانهم استكمال إجراءات تسجيل المرضى باستخدام رقم واحد للحصول على كامل تفاصيل التغطية، بالإضافة إلى الاطلاع على معلومات مفصّلة حول شروط التغطية على نحو لم يكن ممكناً باستخدام بطاقة بلاستيكية صغيرة الحجم.

وكانت الشركة قد بدأت رسمياً في أبريل من العام 2017 بالاعتداد بالبطاقات الرقمية المتاحة عبر تطبيقها الإلكتروني أو بطاقة الهوية كبديل عن البطاقات البلاستيكية، في خطوة شهدت إقبالاً واسعاً من المشتركين الراغبين بالاستفادة من الميّزات والتسهيلات التي توفرها هذه الخطوة.



البطاقة الرقمية في تطبيقيّ "ضمان" و"ثقة" أو "الهوية" يتيحان إمكانية الحصول على الخدمات الطبية المغطاة تأمينياً.