محمد بن راشد يتغنى بإنجازات مطار دبي في رائعته الشعرية الجديدة «مليار»

أتحف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جمهور الشعر، أمس، برائعة شعرية جديدة، تزخر بمعاني الفرح والفخر بالإنجازات والنجاحات التي يحققها مطار دبي، التي توَّجها أخيراً باستقباله المسافر رقم مليار في 20 من الشهر الجاري.

وأوضح سموه، في القصيدة، أن استقبال مطار دبي هذا العدد من المسافرين لهو محط فخر واعتزاز كبيرين لأهل الإمارات وللعرب جميعاً، لافتاً إلى أنه نجاح متفرد يعبّر عن مدى كون دبي ودولة الإمارات أصبحت نقطة فارقة على خريطة العالم، ومقصداً ووجهة حيويتين، بفضل ما ترفل به من أشكال تطور ومضامين تسامح وانفتاح، ما جعلها مقصداً لجميع أهل الفكر والعلم والأدب وذوي الرفعة في شتى بقاع المعمورة.

كما شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في أبياته، على أن إعلان هذا الإنجاز والحديث عنه لم يأتِ بقصد الترويج، بل هو لكشف حقائق تؤكدها قياسات ودراسات علمية وعملية، تحكي مستوى أداء متفرد يبرهن بدوره تميز مكانة وجهود دار الحي ودار زايد، ويعزز سمعتهما وقيمتهما في عالمنا. وأكد سموه أن هذا الإنجاز، الذي هو نجاح للعرب كافة، صاغت ملامحه حاضرة عربية وعالمية بأقلام وصفحات الكد والتعب والسهر والجد والمواظبة على العمل، من دون أن تأبه يوماً للحساد وتقوّلاتهم، إذ اعتادت أن تكذّب وتدحض أي افتراءات بإثباتات ناصعة على الإنجاز وتأكيد التفوق.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لشعب الإمارات على هذا النجاح الذي ينضم إلى قائمة الإنجازات النوعية ومستويات الصدارة التي اعتادها وتربى عليها، خصوصاً أنه شعب أهل للمكارم والأنفة والعزة.