اعتماد قائمة أشخاص إرهابيين واستحداث رسوم خدمات مكتب السلع الخاضعة للرقابة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «50» لسنة 2018 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص الإرهابيين التي نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية وضمّت القائمة المرفقة بالقرار 9 أشخاص، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2018 بشأن استحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. وحدد القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية الرسوم التي سيتم استيفاؤها من قبل المكتب التنفيذي للجنة نظير الخدمات التي يقدمها.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ مجلس الوزراء يعتمد قائمة إرهابيين ويستحدث رسوم خدمات السلع الخاضعة للرقابة