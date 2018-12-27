10 % خصماً على أسماك «سوق الجبيل»

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت إدارة قطاع الأسماك في سوق الجبيل، أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن تقديم خصم 10% على جميع منتجات الأسماك والمأكولات البحرية حتى 6 يناير المُقبل، بمناسبة احتفاله بالذكرى الثالثة لافتتاحه.

وقال المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: «هذه الخصومات جزءاً من خطتنا الاستراتيجية لخدمة المجتمع، وتوفير أجود المنتجات بأفضل الأسعار للزوار، ونتمنى أن تشكل هذه العروض الترويجية مناسبة لزيارة سوق الجبيل لجميع الذين لم تتسنَّ لهم زيارته حتى اليوم، لاكتشاف ما يوفره مع منتجات وما ينظمه من فعاليات».

وأضاف الزرعوني: «منذ الافتتاح في ديسمبر 2015، أصبح سوق الجبيل في الشارقة وجهة للزوار في الإمارة وأحد معالمها المدهشة، حيث يمكن رؤية المجموعات السياحية للتعرف على جوانب متعددة من التراث الإماراتي العريق، وخصوصاً أجواء الصيد البحري ومزاد الأسماك، وأهم أنواع الأسماك والكائنات البحرية، خصوصاً تلك التي تتميز بها الإمارات، وهو ما عزز من الأهمية السياحية للسوق».