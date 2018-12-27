مبنى جديد لقيادة معهد الإدارة والإمداد المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

شهد اللواء الركن عبد الرحمن سبت مبارك المري، قائد الإمداد المشترك، صباح أمس، افتتاح المبنى الجديد لقيادة معهد الإدارة والإمداد المشترك وحفل تخريج مجموعة من الدورات التخصصية والتأهيلية، وذلك بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة.

وأكد قائد معهد الإدارة والإمداد المشترك أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي العملية التدريبية اهتماماً كبيراً من أجل إعداد جيل قادر على مواكبة التقدم الذي وصلت إليه الأسلحة والمعدات العسكرية، ومن أجل ذلك قامت بتجهيز المباني الحديثة والقاعات التدريبية المجهزة بأحدث مساعدات التدريب لرفد العملية التدريبية، وقد حظي هذا المعهد ومدارسه بتحديث وتطوير شامل لجميع المباني في قيادة المعهد والمدارس، حيث بدأ ذلك من عام 2017، وكذلك يوجد الكثير من الإنشاءات وضعت في موازنات عام 2019، وتم كل ذلك مع عدم إغفال الجانب الآخر من التعليم سواء تطوير مناهج الدورات واعتمادها على نظام التدريب المنهجي SAT أو تطوير الدورات التدريبية وتأهيل الكوادر التعليمية أو إضافة دورات تدريبية جديدة لرفد وحدات القوات بكوادر قادرة على القيام بواجباتها بكل كفاءة واقتدار.

وشهد اللواء الركن عبد الرحمن سبت مبارك المري قائد الإمداد المشترك وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة بعد ذلك حفل تخريج مجموعة من الدورات التخصصية والتأهيلية.

وتوجه لهم بكلمة قال فيها: «أيها الخريجون أوصيكم بطاعة الله ورسوله وولي الأمر وأن تواصلوا ما بدأتموه بنفس الجد والاجتهاد وأن يكون شاغلكم على الدوام خدمة هذا الوطن ورفعته وأن تنقلوا ما تعلمتموه إلى أقرانكم في وحداتكم.. وفقكم الله لخدمة هذا الوطن تحت ظل القيادة الرشيدة».