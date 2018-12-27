«تنمية المجتمع» في أبوظبي تُطلق مشروعات استراتيجية في 2019

المصدر: أبوظبي - وام

استعرض مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي خطة العمل لمحور تنمية المجتمع في 2019 والتي تتضمن إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية، والتي ستعمل عليها مختلف الجهات، مبيناً أهمية إنجاز المشروعات في الوقت المحدد وذلك وفق الأولويات والمستهدفات التي حددها محور تنمية المجتمع في برنامج «غداً21».

وأكد أن تحقيق نظام متكامل من العمل الاجتماعي في إمارة أبوظبي يتطلب توحيد الرؤية وتكاتف الجهود بين كل الجهات التي تعمل ضمن محور تنمية المجتمع إضافة إلى تعزيز دور الشركاء من القطاعين العام والخاص.

ركن

وقال الخييلي خلال ترؤسه الاجتماع الثامن للجهات المجتمعية في إمارة أبوظبي إن محور تنمية المجتمع يشكل ركناً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة بالإمارة، حيث يعد المجتمع هو الثروة الحقيقية للبلاد وتمكين أفراد المجتمع في مختلف مراحل حياتهم وباختلاف ظروفهم سيمكنهم من خدمة الوطن والمجتمع في مختلف قطاعات العمل.

وثمّن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لتوفير كل سبل دعم الجهات لتحقيق أهدافها والعمل على الارتقاء بمظاهر التنمية البشرية في الإمارة، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي تتمحور حول الفرد والأسرة والمجتمع، وبالتالي ضمان ازدهار المجتمع وأفراده. وأضاف الخييلي «حققت الجهات المجتمعية نجاحاً ملموساً في محور تنمية المجتمع، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، والتي سلطت الضوء على تعزيز التماسك الأسري وتعزيز دمج أصحاب الهمم إضافة إلى العمل على استحداث آليات لإيصال الرسائل الحكومية إلى الناطقين بغير العربية، وذلك عبر تطبيق ترجمة خطبة الجمعة».

إنجازات

وناقش الاجتماع - الذي حضره الدكتور فهد مطر النيادي وكيل دائرة تنمية المجتمع ومدراء كل من مؤسسة التنمية الأسرية ودار زايد للرعاية الأسرية ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وهيئة أبوظبي للإسكان ودار زايد للثقافة الإسلامية ومجلس أبوظبي الرياضي ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر - إنجازات محور تنمية المجتمع المتحققة خلال العام الجاري.

واطلع رئيس دائرة تنمية المجتمع خلال الاجتماع على الأداء المالي للجهات خلال العام 2018، حيث أكد أهمية تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية وضمان أن تصل الخدمات إلى جميع فئات المجتمع. مشدداً على أهمية تحقيق التوازن المالي من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد المالية.