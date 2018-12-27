15 ألف خدمة توفرها «محمد بن راشد للإسكان» نهاية 2020

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أخيرا حفلها السنوي الحادي عشر في فندق رافلز بدبي، بحضور سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة، وفريق القيادة بالمؤسسة وموظفي المؤسسة، وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين. حيث تسعى المؤسسة في خطتها الاستراتيجية 2015 ــ 2020 إلى مواءمة أهدافها مع أهداف حكومة دبي 2021، لجعل دبي المكان المفضل للعيش، وشملت المواءمة التركيز على تعزيز سياسات الإسكان من خلال توفير عدد 15000 خدمة إسكانية متنوعة مع نهاية عام 2020، إلى جانب تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق للحصول على الخدمة الإسكانية لعامين.

وفي كلمته الافتتاحية، قال سامي قرقاش: «إن العمل بروح الفريق الواحد أسهم على مدار السنوات الماضية في وصول المؤسسة إلى ما حققته من إنجازات، بفضل دعم القيادة الرشيدة ومجلس إدارة المؤسسة وفريق القيادة بالمؤسسة وجهود موظفيها».

مسكن ملائم

وأكد أن المؤسسة حريصة على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وترجمة توجيهات سموه الرامية إلى توفير مسكن ملائم لكل مواطن في إمارة دبي لتلبية متطلبات الحياة ورفاهية العيش والوصول إلى أعلى مستويات الحياة الكريمة، التي تتناسب مع تطلعات المواطنين وتصورهم واحتياجهم .

وأضاف: «تحرص المؤسسة على تطوير الاتصال الحكومي والشراكات الاستراتيجية من خلال تقديم خدمات مشتركة مع الشركاء، والذي يسهم في تقديم قيمة مضافة للمتعاملين، بالإضافة إلى إسعاد الموظفين من خلال توفير بيئة مؤسسية داعمة للابتكار والتمكين وتطوير الكفاءات، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال المواءمة ما بين احتياجات المتعاملين الفعلية واحتياجات الأفراد المستقبلية، وتنويع مصادر التمويل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك من خلال تبني 6 برامج مالية حتى نهاية عام 2020».