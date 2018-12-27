تعاونية الاتحاد أنفقت 170 مليون درهم على إسعاد المستهلكين في 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد في دبي عن إنفاقها أكثر من 169 مليوناً و743 ألف درهم لتنفيذ 70 حملة ترويجية «عروض مفرحة» وغيرها من العروض الأسبوعية منذ بداية العام الجاري لغاية الأسبوع الأخير من عام 2018، منها 75 مليوناً تم رصدها لخفض أسعار 15 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان الماضي، و55 مليوناً لتخفيض أسعار الآف السلع، وتقديم جوائز قيمة عديدة ومتنوعة للمستهلكين بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 ولمدة 47 يومياً، بالإضافة إلى مساهمة الموردين بنحو 25 مليوناً لخفض أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك و15 مليوناً لخفض أسعار آلاف السلع خلال احتفالات اليوم الوطني.

وأكد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد أن التعاونية تعمل ضمن خطط مدروسة لتخفيض أسعار السلع من خلال التعاقد المباشر مع الموردين ومصدري السلع وإلغاء دور الوسيط أو تقليله قدر المستطاع، إلى جانب إنتاج علامة تجارية خاصة بتعاونية الاتحاد تضاهي الماركات العالمية وبجودة عالية وأسعار أقل من منافساتها.

وأوضح أن تعاونية الاتحاد زادت من حملاتها الترويجية تزامناً مع عام زايد 2018، حيث نفذت 70 حملة مقارنة بـ 53 حملة في عام 2017، مشيراً إلى أنه يتم تخفيض أسعار ما بين 250 و10 آلاف سلعة في كل حملة، بخصومات تصل إلى 90%.

و قال: نمو صافي الأرباح ناتج طبيعي لعمليات التوسع والانتشار، حيث نفتتح فروعاً جديدة في أماكن مختلفة لإيصال خدماتنا للقاطنين فيها وتسهم الزيادة المتحققة في الأرباح في تخصيص مبالغ أكبر، لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن تعاونية الاتحاد أنفقت ملايين الدراهم منذ افتتاح فرعها الأول عام 1984، على القطاع الخيري والتعليمي والصحي والثقافي والأمني.

وأضاف: «لا نسعى إلى زيادة فروعنا بصورة تقليدية عن طريق بناء المباني فقط، وإنما عن طريق التسوق الإلكتروني، حيث أطلقنا متجراً إلكترونياً منذ فترة، والآن يقدم هذا المتجر أكثر من 20 ألف منتج مع خدمة التوصيل ومزايا إضافية عديدة».