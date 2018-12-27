أنظمة جديدة لمنح شهادات مطابقة مواد البناء في مختبر دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلق مختبر دبي المركزي عدداً من الأنظمة الجديدة لمنح شهادة المطابقة لمنتجات ومواد البناء، بما يضمن تأكيد جودة وكفاءة هذه المواد المستخدمة في المشاريع الإنشائية في إمارة دبي، وزيادة العمر التشغيلي للأبنية والإنشاءات واستدامتها، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لهذه الشريحة المتنوعة من المتعاملين، انطلاقاً من رؤية البلدية في بناء مدينة سعيدة ومستدامة.

وقال المهندس أمين أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي: اشتملت هذه الخدمات على تطوير واستحداث أنظمة منح الشهادات لعدد من المنتجات مواد البناء، ومنها منتجات الوصلات الحديدية مسبقة الشد، ومنتجات الأسلاك الحديدية عالية الشد، ومنتجات الألياف الحديدية، إضافة إلى منتجات الطابوق الجبسي، ومنتجات الألواح الجبسية، ومنتجات المضافات الخرسانية، وذلك من خلال تطبيق نظام منح الشهادات وفق تقييم المصانع، والذي يعد من أكثر الأنظمة العالمية شمولية في الإجراءات، بحيث يتم من خلاله التدقيق على المصنع، وخطوط إنتاجه، وعمليات مراقبة الإنتاج والجودة، إضافة إلى التدقيق على نظام إدارة الجودة المتبع فيه وفق نظام الآيزو 9001.

إسعاد

وأضاف: لتحقيق أعلى درجات إسعاد المتعاملين والاستجابة لطلباتهم المتنوعة، أطلق المختبر المركزي خلال العام الجاري خدمة منح الشهادات، وفق نظام التصديق على الشهادات الصادرة للمواد والمنتجات، من قبل جهات منح شهادات عالمية معتمدة بعد التحقق من الوثائق والشهادات التي يقدمها العميل، والتأكد من مواءمتها وموافاتها لمتطلبات هذا النظام، بحيث تم إصدار ما يقارب عن (30) شهادة تصديق خلال العام الحالي للعديد من المنتجات، وذلك خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز يومي عمل.

وأشار إلى أن مختبر دبي المركزي يقدم خدمات متميزة لشريحة واسعة ومتنوعة من المتعاملين من مصنعي وموردي منتجات البناء، مثل الطابوق الخرساني، وحديد التسليح، ومواد العزل الحراري بأنواعها المختلفة، وأنظمة السخانات الشمسية، ومنتجات المباني الخضراء، والأصباغ والمواد اللاصقة، وغيرها من المنتجات في أكثر من 17 حقل متنوع من المنتجات، حيث شملت خدماته العديد من المتعاملين في أكثر من 33 دولة .