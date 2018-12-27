منع صيد الأسماك السطحية بطريقة «التحويط» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

قررت هيئة البيئة ــ أبوظبي، منع صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط) في مياه الإمارة، كما منعت حمل الشباك على كافة الوسائل البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة، وذلك تطبيقاً لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (542) لسنة 2018 بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط).

وجاء قرار التعديل بسبب عدم التزام بعض الصيادين بالتشريعات التنظيمية المتعلقة بالمصايد السمكية، والذي تسبب في ارتفاع حالات نفوق لأبقار البحر والتي وصلت إلى 23 حالة منذ بداية هذا العام، حيث عثرت فرق التفتيش البحري التابعة للهيئة مؤخراً على 8 أبقار بحر نافقة على الشريط الساحلي لإمارة أبوظبي من منطقة السلع وحتى منطقة غنتوت، وذلك خلال دوريات التفتيش البحري والساحلي التي تقوم الهيئة بتنفيذها بشكل مستمر لمراقبة المناطق البحرية.

وعقدت الهيئة عدة اجتماعات مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وجمعية أبوظبي لصيادي الأسماك وجمعية دلما لصيادي الأسماك، وذلك لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية في مجال المراقبة البحرية لاستدامة المصايد السمكية.