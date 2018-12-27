غلق «ملحمة الأشقاء» في جمعية الظفرة التعاونية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، قرار إغلاق إداري بحق «ملحمة الأشقاء» والواقعة في جمعية الظفرة التعاونية، بمدينة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، لمخالفة المنشأة لقانون «الغذاء» بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن تقرير إدارة الرقابة الحيوانية بالجهاز أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات وعدم التزام مسؤول المنشأة الغذائية ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة ما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مؤكداً أن قرار الإغلاق الإداري سبقه قيام مفتشي الجهاز بتوجيه إنذارين نهائيين خلال فبراير ويونيو الماضيين وتحرير مخالفتين لهذه المنشأة خلال شهر يوليو الماضي وديسمبر الجاري، لافتاً إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة تتمثل في ممارسة المنشأة للغش التجاري في اللحوم مع استمرارية رصد المخالفة، وعدم التزام المنشأة بالأنظمة والقوانين الصادرة بهذا الخصوص، إلى جانب عدم تعاون مسؤول المنشأة مع المفتش بشأن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمخالفة.

وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً منا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكل اشتراطات السلامة الغذائية.