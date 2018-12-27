موظفو «تراخيص» ينضمّون إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي، والتي تحصر وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد أحمد محمد رفيع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، فيما وقعها عن طرف «تراخيص»، عمر علي الهاملي مدير تنفيذي-الدعم المؤسسي، وبحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وتتيح المذكرة، انضمام موظفي دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي.