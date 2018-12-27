مسؤولو الشارقة: تعديلات قانون الموارد البشرية تعزز الاستقرار الاجتماعي

المصدر: الشارقة - البيان

أكد رؤساء الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة أهمية التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في إمارة الشارقة التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وفقاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لافتين إلى أن هذه التعديلات تعزز الاستقرار الاجتماعي.

وتناولت التعديلات مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، التي صدرت في بداية 2018 بزيادة رواتب موظفي الحكومة وإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، وإضافة بنود جديدة، منها ما يتعلق بجميع أنواع الترقيات، وأخرى بنظام الانضباط الوظيفي وتعديل آلية صرف بدل السكن.

كما تناولت التعديلات الجديدة الاعتماد على رخصة المزاولة الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدلاً من التقييم السابق، وإقرار إجازة الأبوة، وإضافة مادة جديدة تخص الإعارة أو الاستعارة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن تعديلات اللائحة التنفيذية جاءت وفقاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة للموارد البشرية، وبذل كل الطاقات والإمكانيات للارتقاء بها، لتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري والاجتماعي، بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي.

إشادة

وأشاد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لبعض قوانين الموارد البشرية لحكومة الشارقة، التي أقرها المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، لدعم وتطوير عمل الدوائر الحكومية وموظفيها، وتوفير بيئة عمل مميزة.

وأكد أن القرارات تضمنت عدداً من البنود والمواد الخاصة بتنظيم عمل موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات في الإمارة، وسيكون لها تأثيرها في تطوير العمل في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إذ سينعكس إيجاباً على عمل وأداء العاملين فيها، وهو الأمر الذي سيسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة للمواطنين والمقيمين فوق هذه الأرض الطيبة.

وأكد عبد الله علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن التعديلات ستعزز من الاستقرار الوظيفي والأسري، وستكون حافزاً للموظفين لزيادة الإنتاجية، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى خلق بيئة عمل مستقرة وإيجابية ومحفزة، مما سيسهم في تطوير مستويات العمل.

وأضاف أن الشارقة، بفضل قيادتها الرشيدة، لطالما جعلت راحة الموظف واستقراره أبرز أولوياتها، إذ تعمل الإمارة بشكل مستمر على الخروج بمبادرات وقرارات تخدم الموظف وتشجعه على زيادة الإنتاجية في العمل.

وأكدت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن إمارة الشارقة بفضل رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة أصبحت سباقة دائماً للازدهار بكل الجوانب التنموية والمجتمعية والاقتصادية، بهدف التطوير الوظيفي المستمر للكوادر العاملة في إمارة الشارقة.

وقالت عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، إن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية الوظيفية، إذ تحرص إمارة الشارقة، بتوجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، على الاستثمار في المواطن وتوفير كل سبل الراحة والاستقرار، لضمان تحقيق نتائج ذات جودة وكفاءة عالية.

وأشار وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية، إلى أن التعديلات الجديدة في بعض بنود اللائحة التنفيذية للموارد البشرية هي خطوة جديدة لزيادة سعادة الموظف وتحسين بيئة العمل والارتقاء بها، إضافة إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الاستقرار المادي والوظيفي، وتعزيز ثقافة التفكير الإبداعي.

وأكد محمد عبيد راشد الشامسي، المدير العام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أهمية تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في استكمال مسيرة إمارة الشارقة التنموية التي ترتكز على الاستثمار بالإنسان بمختلف الأبعاد الوظيفية والاجتماعية وتحقيق الرفاهية والسعادة لأبناء إمارة الشارقة.