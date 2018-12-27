«الاتحادي» يطلع على ابتكارات الدفاع المدني بدبي

المصدر: دبي - البيان

زار الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أمس، وفد من المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة عزة سليمان بن سليمان وسالم النار الشحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكان في استقبالهم والوفد المرافق لهم اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للدفاع المدني بدبي، ومساعدو المدير العام العميد راشد خليفة الفلاسي، والعقيد خبير علي حسن المطوع، وعفاف جاسم المهيري، مدير إدارة السياسات ودعم القرار، وضباط ومسؤولو الدفاع المدني بدبي.

إمكانيات

وتأتي زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى الدفاع المدني بدبي للاطلاع على الإمكانيات والبرامج والمبادرات والابتكارات التي يحققها الدفاع المدني في مختلف عملياته الرئيسية والمساندة، والتعرف إلى أفضل الممارسات التي يطبقها في ميادين الإطفاء والوقاية والحماية المدنية لضمان سلامة الفرد والمجتمع وإسعادهم، وحماية المنجزات الوطنية، ودعم القطاع الاقتصادي بجميع فروعه، من خلال توفير بيئة وقائية آمنة ومستدامة للأرواح والممتلكات والثروات، في إطار استراتيجية الأمن والسلامة، ضمن رؤية الإمارات 2021.

كما التقى الوفد بالقيادات النسائية في الدفاع المدني للتأكد من تطبيق سياسة التوازن بين الجنسين، وجرى حوار ودي لاستشراف مستقبل دور المرأة في مختلف الميادين، في ظل الرعاية الكريمة لها من القيادة الرشيدة، والدور الريادي المتميز الذي تؤديه في مختلف المواقع القيادية والإشرافية والتنفيذية.

تقنيات

واطلع الوفد على أحدث تقنيات السيطرة والتحكم في غرفة العمليات الإلكترونية بالدفاع المدني، واستمع إلى شرح من اللواء خبير المطروشي عن التطور التقني الذي شهدته خدمات الدفاع المدني بشكل عام وخدمات الاتصالات بشكل خاص.