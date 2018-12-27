كهرباء الشارقة تبحث تطوير مبادرات تحفيز المستثمرين

المصدر: الشارقة- البيان

بحثت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك في مجال دعم وتطوير المبادرات المحفزة للمستثمرين، وتوثيق الصلات في ما بين الهيئة والأعضاء المنتسبين للغرفة من رجال وسيدات أعمال ومنشآت، لتحقيق الأهداف التي ينشدها الجانبان لخدمة المجتمع.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد بين الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وعبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومحمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، عدداً من المحاور وأبدى الجانبان استعدادهما لبلورة التعاون المشترك من خلال العمل على تنفيذ برنامج متعدد الجوانب للتعاون والتوعية، وتنظيم لقاءات وندوات مشتركة.