«أوقاف دبي» تدعم الأسر المتعففة والحالات الاجتماعية عبر «أسواق»

المصدر: دبي - البيان

قدّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي شيكاً بقيمة 500 ألف درهم من أموال الزكاة لمؤسسة «أسواق»، وذلك في إطار مبادراتها الهادفة لدعم الأسر المتعففة والحالات الاجتماعية، بالتعاون مع المؤسسات الفاعلة في خدمة مجتمع الإمارات في عام زايد، وتماشياً مع سياستها الداعمة للمشروعات المشتركة التي تساند فئات المجتمع.

ويسهم المبلغ، الذي تم تقديمه من قبل فهد البنا، رئيس قسم المصارف الوقفية في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، لمؤسسة «أسواق» ممثّلة بعبد الحميد الخشابي، مدير العلامة التجارية والاتصال، في تمكين عدد من الحالات الاجتماعية المحتاجة للدعم والمساندة، والتي تتعاون مؤسسة «أسواق» مع مختلف مؤسسات العمل الخيري والإنساني والمجتمعي لتقديم الدعم العيني لها من الاحتياجات الغذائية واليومية الأساسية.

وأشاد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، بتعاون مختلف المؤسسات على أعمال البّر في خدمة شتى الحالات الاجتماعية، انطلاقاً من مسؤولياتها المؤسسية المجتمعية، ولما فيه بناء المجتمع المتضامن والمتماسك والمتلاحم، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وقال المطوّع: «ستواصل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، عبر لجانها المختلفة، توسيع دائرة تعاونها مع المؤسسات والفعاليات الحريصة على دعم وتمكين كل فئات المجتمع، تحقيقاً لأهداف المؤسسة في تعزيز ثقافة الوقف وتوسيع دائرة منافعه وتأهيل ورعاية القصّر والأيتام، وصولاً إلى المساهمة في توفير المقومات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة في دولة الإمارات».