«دار البر» تطلق حملة لبناء المساجد بالمناطق المحتاجة في العالم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية دار البر حملة موسعة لتشييد المساجد وإعمارها في عدد من المناطق المحتاجة والمفتقرة إليها حول العالم وتستهدف جمع تبرعات وإسهامات بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليون درهم تحت شعار بيتك في الجنة.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لـ«دار البر» إن الحملة السنوية تغطي بناء المساجد الجديدة وصيانة القائمة منها ذات الوضع المتهالك أو المتردي إنشائياً وفرش المساجد المحتاجة وتوفير مكيفات لها وبناء منزل لإمام المسجد وكفالة أئمة المساجد.

وأوضح أن الحملة تتواصل حتى الثامن والعشرين من فبراير من العام المقبل.

وقال الفلاسي إن مناطق كثيرة حول العالم ما زال المسلمون فيها لا يجدون مسجداً للصلاة فيه وبعض المساجد القائمة تحتاج إلى صيانة ورعاية وتقديم مزيد من الخدمات بصورة ملحة.